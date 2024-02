Poświęcenie krzyża w Piechowicach. Historia krzyża w tym miejscu jest zapisana w sercach mieszkańców

Przybyłego na uroczystość księdza biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasynę powitała młodziutka mieszkanka Piechowic - Anna Jakubek (uczennica 3 klasy szkoły podstawowej w Dziemianach). Do słów powitania księdza biskupa dołączył Andrzej Hoppe - inicjator budowy krzyża, który powitał wszystkich podkreślając, że uroczystość ta oprócz wielu przeżyć osobistych jest nie tylko piękną i wspaniałą lekcją religii, ale również żywą lekcją historii, tej najnowszej, której nie znajdziemy jeszcze na kartach żadnego podręcznika, a która zapewne na długo pozostanie w pamięci.

- Historia krzyża w tym miejscu jest zapisana w sercach mieszkańców Piechowic jako historia krzyża rodziny Bruskich - mówił Andrzej Hoppe. - Od niepamiętnych czasów pielęgnuje się w tym miejscu pamięć o tej świętej tajemnicy na rozstaju dróg. To tutaj w tym miejscu zatrzymywały się kondukty żałobne ze zmarłymi z Piechowic i okolic, gdzie odmawiano różaniec i śpiewano pieśni pogrzebowe. Kolejny krzyż w tym miejscu wzniesiono w roku 1947, który przetrwał do naszych czasów. Dzięki inicjatywie moich sąsiadów, w trosce o losy rozpadającego się poprzedniego krzyża zostałem wydelegowany do przedstawienia naszemu proboszczowi stanu faktycznego, który po dokonaniu wizji lokalnej udzielił licznych wskazówek i dał zielone światło do podjęcia inicjatywy budowy nowego krzyża.