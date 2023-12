Kolęda 2023/2024 w parafii Św. Trójcy w Kościerzynie. Kiedy odbędzie się wizyta duszpasterska? Joanna Surażyńska

W parafii Św. Trójcy w Kościerzynie rozpoczęły się już wizyty duszpasterskie w domach wiernych. Wizyta duszpasterska, nazywana potocznie kolędą, to rokroczne odwiedziny księży w domach parafian. Jej podstawowym celem jest wspólna modlitwa, błogosławieństwo domu i jego mieszkańców. To także okazja do lepszego poznania wiernych oraz ich problemów.