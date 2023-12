Orszaki Trzech Króli w powiecie kościerskim. Zaplanowano sporo atrakcji!

Orszaki Trzech Króli w powiecie kościerskim

Jak co roku wizyta Trzech Króli będzie wielkim wydarzeniem. Wezmą w niej udział mieszkańcy i goście, od najmłodszych po najstarszych . Jest to bowiem nie tylko religijne przeżycie, ale także wielkie wydarzenie kulturalne angażujące i integrujące lokalną społeczność. Coraz więcej miejscowości organizuje Orszaki Trzech Króli.

Dodajmy, że orszak w Starej Kiszewie wyruszy o godz. 13, a o godz. 14.30 w ogrodzie przy plebani odbędzie się kiermasz z atrakcjami, w tym minizoo i poczęstunek.

Określanie 6 stycznia „Świętem Trzech Króli” nie do końca jest poprawne, bo w rzeczywistości jest to Święto Objawienia Pańskiego, czyli Epifanii, jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Ma upamiętniać trzy biblijne wydarzenia: chrzest - po łacinie baptesimus, wesele w Kanie Galilejskiej - matrimonium i pokłon mędrców - co oddano wyrazem cogito - poznaję. Ale właśnie Trzej Królowie, Trzej Mędrcy czy Trzej Magowie zdominowali to święto. Oto ci znamienici mężowie mieli podążać za Gwiazdą Betlejemską, przybyć do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa i przekazać mu dary. Tradycja chrześcijańska uczyniła z nich reprezentantów świata pogańskiego, któremu też objawił się Mesjasz. Na tyle skutecznie zapisali się w tej historii, że uznawani są za świętych w katolicyzmie, prawosławiu oraz w starożytnych Kościołach Wschodu.