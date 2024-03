Droga Krzyżowa ulicami Kościerzyny. To okazja do głębszego zrozumienia i przeżycia męki i śmierci Jezusa Chrystusa Joanna Surażyńska

Udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta ma wiele wartościowych aspektów. To okazja do głębszego zrozumienia i przeżycia męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Przechodząc trasą Drogi Krzyżowej, uczestnicy mają możliwość w sposób symboliczny przeżyć drogę, którą przeszedł Jezus na Golgotę, co może prowadzić do pogłębienia relacji z Bogiem i większego zrozumienia duchowych wymiarów swojej wiary.