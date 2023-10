Kościerzyna: Organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych. Na drogach pojawi się więcej policjantów

Organizacja ruchu w okresie Wszystkich Świętych w Kościerzynie

W okresie od 28 października 2023 r. (od godz. 6:00) do 3 listopada 2023 r. (do godz. 6:00) w okolicach cmentarza nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Powinniśmy więc jechać ostrożnie i mieć na uwadze, że pieszy po zmroku dostrzegany jest przez kierującego niemal w ostatniej chwili. Apelujemy też do pieszych, odwiedzających groby bliskich, by korzystali z chodników, a w przypadku ich braku - z pobocza. Przed wejściem na jezdnię zachowajmy szczególną ostrożność i przechodźmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Pamiętajmy, że przepisy wskazują na obowiązkowy element odblaskowy używany przez pieszego czy rowerzystę poza terenem zabudowanym po zmroku, to każdy z niechronionych uczestników ruchu drogowego, nawet w mieście czy innej mniejszej miejscowości, także powinien go mieć, by być widocznym na drodze. To rozsądna konieczność.

Nie pozostawiajmy cennych rzeczy w samochodach. Złodziej czeka na okazję. Pamiętajmy, że właściwe zabezpieczenie naszego mienia uchroni nas przed przykrymi następstwami kradzieży.