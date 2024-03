Ekstremalna Droga Krzyżowa w Dziemianach. Pątnicy w ciszy i skupieniu wyruszyli w wyjątkową trasę

Ekstremalna Droga Krzyżowa w Dziemianach

Setki osób w ciszy i modlitwie wyruszyły w wyjątkową trasę Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Dziemianach. Każdego roku przybywają tu mieszkańcy z różnych zakątków Pomorza i nie tylko, by przeżyć niezapomniane chwile z Bogiem. Jak podkreślają organizatorzy, nocna droga jest tylko narzędziem. Jest to czas na skupienie i samotność, bowiem zasadą tu jest milczenie. Doświadczenie chociaż trudne, to jednak niezwykłe o czym świadczy liczba uczestników i to, że zdecydowana większość wraca tu każdego roku, by po raz kolejny zmierzyć się z własnymi słabościami.

Warto podkreślić, że dziemiańska EDK jest najstarszą w diecezji pelplińskiej, co roku uczestniczy w tym wydarzeniu ponad tysiąc osób. Tradycyjnie do wyboru mieli trzy trasy: św. Antoniego (30 km), św. Franciszka (42 km) i św. Rity (55 km), która jest najdłuższą trasą na Pomorzu.