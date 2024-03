Dzień Młodych w Kościerzynie 2024. Tysiące młodych ludzi 24 marca 2024 r. przejdzie w procesji ulicami Kościerzyny Joanna Surażyńska

Diecezjalny Dzień Młodych co roku odbywa się w Kościerzynie i jest wielkim świętem młodzieży. To prawdziwa uczta duchowa i manifest wiary młodych ludzi. Co roku do Kościerzyny przybywają setki osób z kaszubskich parafii i nie tylko.