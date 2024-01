Orszak Trzech Króli po raz pierwszy w Kościerzynie. Mieszkańcy przeszli ulicami, a frekwencja była ogromna!

Orszak Trzech Króli w Kościerzynie 2024

Jak co roku wizyta Trzech Króli jest wielkim wydarzeniem. Biorą w niej udział mieszkańcy i goście, od najmłodszych po najstarszych. Jest to bowiem nie tylko religijne przeżycie, ale także wielkie wydarzenie kulturalne angażujące i integrujące lokalną społeczność. W Kościerzynie Orszak Trzech Króli odbył się po raz pierwszy. 6 stycznia 2024 r. trzy orszaki wyruszyły z trzech parafii w Kościerzynie, aby spotkać się wspólnie na Rynku, gdzie na scenie zaprezentowano pałac Heroda. Co ciekawe, w roli Heroda wystąpił Michał Majewski, burmistrz Kościerzyny. Następnie orszak wyruszył do stajenki, aby wszyscy mogli pokłonić się Nowonarodzonemu.

6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, z greki zwane Epifanią, co oznacza zjawienie się, ukazanie się bóstwa w ludzkiej postaci. W liturgii zachodniej akcent pada na Trzech Króli – mędrców, którzy wedle tradycji przybyli do Jezusa z darami: złotem – symbolem godności królewskiej, kadzidłem – symbolem godności kapłańskiej, mirrę – symbolem wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedzią śmierci Zbawiciela.