Premier Donald Tusk w Kościerzynie. Zachęcał, aby podczas Wielkanocy odłożyć na bok polityczne spory

- Polityka zwłaszcza we współczesnym świecie jest czasami dramatyczna, budząca niepokój, niedaleko naszego kraju toczy się wojna, więc trudno być optymistą. Jednak tak naprawdę zawsze w historii najważniejsze okazują się ludzkie serca, które potrafią przeciwstawić się złu. Dlatego też wierzę, że te święta mogą być początkiem drogi do dobrej, świątecznej, rodzinnej atmosfery nie tylko tu na Kaszubach, ale w każdym zakątku Polski. Niezależnie od dramatów jakie dzieją się w naszym życiu, trzeba zawsze patrzeć z nadzieją, że przychodzi ta Niedziela Wielkanocna i obietnica, że zło nie musi triumfować, że przyszłość może być nacechowana dobrem i moralnością. Głęboko w to wierzę, że także w polskim życiu publicznym z trudem, ale powoli będziemy budowali ład moralny, który ułatwi nam odnalezienie spokoju serc w tym trudnym czasie. Chciałbym, żebyśmy sobie w te Święta Wielkanocne uświadomili, że to co jest naszym najpiękniejszym polskim doświadczeniem, czyli solidarność i wzajemna pomoc, może być naszą codziennością. My naprawdę możemy być jako wspólnota coraz lepsi. Zrobię wszystko co w mojej mocy, by nasze codzienne życie było coraz lepsze i radośniejsze. Mam nadzieję, że polityka nie będzie gościła w naszych domach przynajmniej przez te święta. Jeśli będziecie mogli zapomnieć chociaż na chwilę o tym co tak nas wszystkich emocjonuje na co dzień, to te święta będą fajniejsze.