Protest rolników w powiecie kościerskim. Ciągniki przejechały m.in. przez Kościerzynę

- Frekwencja była bardzo duża, protest rzeczywiście spotkał się z ogromnym odzewem - mówił nam Ryszard Kleinszmidt, wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej. - Rolnicy są zdesperowani. Akcja była jak najbardziej potrzebna i uzasadniona. Sytuacja w rolnictwie polskim jest dramatyczna. Protest ma na celu wywrzeć presję na Komisję Europejską, aby zmieniła podejście do niekontrolowanego napływu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy do Unii Europejskiej. W związku z tak długo trwającą wojną w Ukrainie, zwiększają się koszty produkcji, które mogą doprowadzić do likwidacji wielu gospodarstw rodzinnych. Zielony ład niszczy produkcję rolniczą i hodowlę, zamieszanie z ekoschematami doprowadziło do opóźnienia w wypłacie dopłat bezpośrednich, brak opłacalności produkcji rolnej itp.