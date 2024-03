Polacy nie gęsi, swoje zdrowe i dobrej jakości produkty mają! Rozmowa z Aleksandrem Machem dyrektorem PODR w Lubaniu

Idea kupowania produktów żywnościowych wprost od rolnika staje się coraz bardziej popularna. Czy to sposób na to, by korzystać z żywności nieprzetworzonej?

Dzisiejszy konsument zwraca uwagę na to, co je. Kupując produkty prosto od rolnika ma gwarancję, iż zakupiony produkt jest świeży i dobrej jakości. To nie tylko podejście prozdrowotne, ale i proekologiczne. Ograniczamy użycie plastikowych opakować, a i ślad węglowy jest mniejszy niż w przypadku żywności sprowadzanej do nas z zagranicy. Co ważne, promujemy też polskie, lokalne rolnictwo. Polacy nie gęsi, swoje zdrowe i dobrej jakości produkty mają!

Jak rolniczy handel detaliczny sprawdza się na Pomorzu i w Polsce? Czy rolnicy są zainteresowani sprzedażą bezpośrednią, a klienci kupowaniem takich produktów?

Od 2017 roku na Pomorzu temat małego przetwórstwa cieszy się dużym zainteresowaniem. W powiecie kartuskim, człuchowskim, słupskim, wejherowskim, bytowskim i starogardzkim jest dużo gospodarstw zrejestrowanych w Inspekcji Weterynarii. Obecnie w województwie pomorskim w ramach rolniczego handlu detalicznego w Inspekcji Weterynaryjnej mamy zarejestrowanych około 960 podmiotów/gospodarstw. W całej Polsce jest to około 20 000 podmiotów i co roku liczba ta systematycznie rośnie. Liczba zakładów/gospodarstw nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2023 roku w województwie pomorskim wynosiła 149. Sami konsumenci są również zainteresowani produktami lokalnymi i tradycyjnymi. W dotarciu do produktów prosto od rolnika pomaga Pomorski e-Bazarek, który jest częścią Polskiego e-Bazarku. Za jego pośrednictwem rolnicy oferują płody rolne, żywność oraz usługi. To platforma, gdzie konsument może spotkać się z rolnikiem!