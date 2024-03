Aleksander Mach został dyrektorem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Przed dyrektorem trudne zadanie pomocy rolnikom i dalszego rozwijania jednostki. Aleksander Mach od lat związany jest z branżą rolniczą i przemysłem rolno-spożywczym. Ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na Wydziale Nauk o Żywności. Posiada tytuł MBA oraz ukończył liczne kursy dotyczące zarządzania. Jest uznanym na rynku managerem z wieloletnim doświadczeniem. Pełnił funkcję dyrektora m.in. w firmie Wipasz S.A. oraz Biofeed Sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Po raz pierwszy objął stanowisko dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego w 2012 roku w wyniku konkursu.

- PODR w Lubaniu będzie wspierać rolników - mówi dyrektor. - Będziemy działać na rzecz rozwój obszarów wiejskich i będziemy zachęcali do stosowania innowacji. PODR w Lubaniu dotrze do wszystkich rolników i przekona ich, by korzystali ze środków unijnych. To nie tylko szansa dla rolnictwa, ale i dla wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich, a także całego społeczeństwa. Przede mną ciężka i wymagająca praca, ale jestem gotów całkowicie się jej poświęcić.