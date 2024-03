Mieszkańcy Kościerzyny przyszli na plac św. Jana Pawła II w Wielką Sobotę, by poświęcić pokarmy

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę jest ważnym momentem w przygotowaniach do Wielkanocy. To czas, kiedy przygotowujemy się do świętowania zmartwychwstania Jezusa Chrystusa poprzez symboliczne poświęcenie potraw, które będą spożywane w ten szczególny dzień. To również okazja do skupienia się na wartościach takich jak dziękczynienie za otrzymane dobrodziejstwa oraz jedność w rodzinie i wspólnocie Kościoła. To moment refleksji nad tajemnicą zbawienia i radością związana z nadchodzącymi świętami.