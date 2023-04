Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w Starej Kiszewie 2023. Mieszkańcy przybyli ze święconką do kościoła św. Marcina ZDJĘCIA

W Wielką Sobotę tradycyjnie błogosławi się pokarmy. Wiele osób tego dnia udaje się do kościoła z pięknie przyozdobionym koszyczkiem, by poświęcić między innymi: jajka, chleb, sól i wędliny, które w niedzielę trafią na wielkanocny stół.

To, co wkładamy do wielkanocnego koszyczka nie jest przypadkowe. Każdy z produktów ma bowiem określoną symbolikę. Wśród tych, które powinny się w nim znaleźć są przede wszystkim: