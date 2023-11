Opuszczone budynki, które budzą grozę. Stacja Olpuch Wdzydze wygląda jak z horroru

Opuszczone budynki w powiecie kościerskim. Stacja Olpuch Wdzydze na zdjęciach

Olpuch Wdzydze to przystanek kolejowy w Szenajdzie, położony między Olpuchem a Wdzydzami w powiecie kościerskim. Do roku 1998 była to mijanka dla pociągów Bydgoszcz - Kościerzyna - Gdynia. Jak widać na zdjęciach, obecnie budynek jest zamknięty. Zlikwidowano także kasę i posterunek nastawni.

To wyjątkowy budynek, który z pewnością mógłby być wizytówką Kościerzyny. Mowa o pałacyku, który znajduje się na ulicy Przemysłowej w Kościerzynie. To miejsce dawniej należało do Starostwa Powiatowego…

Dodajmy, że kolej dotarła do Olpucha w latach 20. XX wieku, kiedy została zbudowana linia kolejowa łącząca Czersk z Kościerzyną. Jednakże wówczas nie zbudowano przystanku kolejowego, który obsługiwałby bezpośrednio tę miejscowość. Zbudowana pomiędzy Olpuchem a Wdzydzami, stacja Olpuch Wdzydze miała za zadanie obsługę mijanki na linii jednotorowej. Tymczasem w latach 70. XX wieku staraniem mieszkańców powstała stacja Olpuch już we wsi Olpuch, ze względu na to, że stacja Olpuch Wdzydze znajdowała się zbyt daleko od miejscowości. Od centrum to ok. 4-5 km w linii prostej, drogą jeszcze dalej.