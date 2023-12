Chcesz poczuć magię świąt Bożego Narodzenia? Oberża Konarzyny organizuje Kiermasz Świąteczny!

Kiermasz Świąteczny w Oberży w Konarzynach

17 grudnia 2023 r. Oberża odsłoni się w wyjątkowo świątecznym klimacie. Będzie okazja, aby dobrze zjeść, poznać lokalnych twórców, ludzi z pomysłami i co ważne kupić niepowtarzalne prezenty. Rękodzieło to zawsze mocny punkt takich wydarzeń. Nie zabraknie również bożonarodzeniowych dekoracji. Jak przyznają organizatorzy, uczestnicy mogą liczyć na bogatą i różnorodną ofertę.

Warto też dodać, że Oberża w Konarzynach mieści się w pięknym miejscu z duszą. Tutaj można nie tylko zjeść wiele pysznych potraw, ale też przy okazji zwiedzić niezwykle urokliwe okolice. Hitem jest zupa rakowa. W menu znajdziemy dania kuchni polskiej i regionalnej. Co ciekawe, budynek, w którym można liczyć na wiele pyszności, powstał w 1890 roku. Trzeba dodać, że w Oberży pracują ludzie z pasją, którzy lubią to, co robią. To wszystko sprawia, że klienci są zachwyceni tym miejscem i chętnie tu wracają.