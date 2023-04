Od czego zacząć porządki w ogrodzie i jak przygotować go na sezon. Kiedy najlepiej przycinać krzewy ZDJĘCIA Edyta Łosińska-Okoniewska

Hanna Smuczyńska stworzyła w Nowej Karczmie ogród jak marzenie. Każdego roku latem zakwita on feerią barw. Właścicielka kocha kwiaty i to one królują w jej ogrodzie. Edyta Łosińska-Okoniewska Zobacz galerię (78 zdjęć)

Wiosna to czas prac w ogrodzie. Przycinanie, grabienie, sianie i sadzenie. Te czynności wykonują wszyscy, którzy marzą, by latem rozkoszować się niesamowitym widokiem roślin. Co zrobić, aby mieć piękny ogród? Jakie prace wykonać w pierwszej kolejności? Podpowiadamy. Zajrzyjcie też do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia ogrodu Hanny Smuczyńskiej, florystki freelancerki, która w Nowej Karczmie stworzyła ogród marzeń. Może się zainspirujecie.