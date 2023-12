Monika Tusk z wełny tworzy małe dzieła sztuki. Jej swetry, czapki i szale z alpaki, merino czy kaszmiru to hit!

W gm. Kościerzyna powstają ciepłe ubrania na zimę

Jakie ubrania wybierać na zimę? Najlepiej wykonane z naturalnej wełny. Te są prawdziwym hitem, bo nie dość, że mają świetny skład i design, to jeszcze są niezwykle ciepłe. Żadne sztuczne włókna nie mogą się z nimi równać. W niewielkim Będominku w gm. Kościerzyna powstają włókiennicze dzieła sztuki. Tworzy je Monika Tusk, miłośniczka dziergania. Co ciekawe, tę niełatwą umiejętność pokochała jeszcze w szkole podstawowej podczas zajęć praktyczno-technicznych. Jednak do rozwinięcia swojego hobby na nieco szerszą skalę skłoniła ją chęć posiadania ubrań z tzw. dobrym składem.