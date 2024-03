Coraz mniej małżeństw w Kościerzynie! Spada liczba ślubów, ale za to rodzi się więcej dzieci

Liczba zawartych małżeństw w Kościerzynie

Jak wygląda Kościerzyna w liczbach? Okazuje się, że możemy dowiedzieć się z nich wielu ciekawych rzeczy, chociażby ilu mieszkańców przybyło, a także jak wygląda liczba zawartych małżeństw. Sprawdziliśmy! No i jeśli chodzi o małżeństwa, to powodów do zadowolenia nie ma zbyt wielu, ponieważ jak wynika ze statystyk liczby lecą w dół!

Są też dobre wieści. Okazuje się, że liczba zgonów na terenie miasta maleje i nie ukrywajmy, ten trend akurat cieszy! W 2023 roku zmarło 704 mieszkańców Kościerzyny. Zaś w 2022 odnotowano 730 zgonów. Dużo gorzej pod tym względem wyglądał 2021 rok. Wówczas zmarło 967 osób.

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że 2021 rok to czas Covid-19, a co za tym idzie wiele osób miało utrudniony dostęp do lekarzy, lub trafiało do nich zbyt późno.