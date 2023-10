Anna Kamińska, autorka wielu biografii spotkała się z czytelnikami w Starej Kiszewie

- Napisanie biografii zajmuje minimum dwa lata. Marek Kotański powstawał najdłużej, bo trzy lata - dodaje Anna Kamińska. - To praca rozłożona zdecydowanie w czasie. Jednak w pisaniu biografii nie tylko chodzi o to, aby po prostu opisać czyjeś życie i to co się w nim po kolei wydarzyło. Ważne jest, aby Państwa trochę taką opowieścią uwieść i żebyście mogli się w niej przejrzeć jak w lustrze. Czytając książki biograficzne dowiadujemy się też wiele o sobie. To nie jest tylko takie czyste zaspokajanie czyjejś ciekawości. Biografie skłaniają do pewnej refleksji, myślenia o nas samych. Każda z książek, które napisałam jest o czymś innym. "Wanda" jest o sile życia i śmierci. Jak niesamowitą miała siłę by z tego życia brać to co chce i na własnych zasadach. Jak ważna była dla niej wolność, a jednocześnie jak ryzykowała tym życiem.