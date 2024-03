Kościerzyna. Dzień Ekonomika na wesoło! Uczniowie w barwnym korowodzie przeszli ulicami miasta ZDJĘCIA

- Tytuł jest nieprzypadkowy, ponieważ jesteśmy szkołą promującą zdrowie i pracujemy na bardzo dobrze przygotowanym programie profilaktyczno-wychowawczym realizując wszystko to, co się z nim wiąże - mówi Jarosława Łoncka, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie. - Zatem dbamy o dobrostan psychiczny i fizyczny młodzieży. Jednocześnie mówimy stop uzależnieniom. Wystarczy młodym ludziom pokazać jaka droga jest dla nich dobra i jakie niebezpieczeństwa wiążą się ze złymi wyborami. Bawimy się, ale jednocześnie uczymy.

Dzień Ekonomika w Kościerzynie to coroczne święto szkoły i uczniów. Obchodzony jest w niezwykle kreatywny sposób. Młodzież wraz z nauczycielami przebiera się w barwne stroje i w korowodzie przemierza ulice Kościerzyny. Prowadzi ją Orkiestra Dęta Begama, a zatem można liczyć także na sporą dawkę dobrej muzyki.

Trzeba przyznać, że to jedyne takie wydarzenie w mieście, a jednocześnie ciekawy sposób powitania wiosny, ponieważ Dzień Ekonomika organizowany jest zawsze w okolicach 21 marca. Cieszy się wieloletnią tradycją i świętowany jest od ponad 20 lat. To nie tylko pomysł na integrację młodzieży, ale także zapewnienie jej alternatywy na wagary. Uczniowie spędzają wspólnie czas, a sam marsz ulicami miasta poprzedzają przygotowania. W klasach młodzież opracowuje pomysł na to, w jakim przebraniu wystąpić. Trzeba przyznać, że niektóre stroje zaskakiwały oryginalnością i misternym wykonaniem.