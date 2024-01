Studniówka 2024 uczniów Ekonomika w Kościerzynie. Zobacz, jak bawili się maturzyści Powiatowego Zespołu Szkół nr 1

Maturzyści Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie, czyli popularnego Ekonomika, wzięli udział w tradycyjnej studniówce. Uczniowie bawili się 19 stycznia 2024 roku w Oazie Kaszubskiej w Wąglikowicach. Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia.

Na ten moment maturzyści czekają z niecierpliwością. W Oazie Kaszubskiej w Wąglikowicach podczas studniówki bawiły się dwie klasy kościerskiego Ekonomika. To 5TRa oraz 5TEa. Uczniowie mieli doskonałe humory, a impreza rozpoczęła się od przemówień, podziękowań dla wychowawców, nauczycieli, dyrekcji. Nie zabrakło także tradycyjnego zatańczenia Poloneza. Studniówka to nie tylko eleganckie ubranie i taneczna zabawa. To wydarzenie, które kumuluje w sobie wiele emocji, symbolizując zakończenie pewnego etapu i otwierając drzwi do nowych, nieznanych przygód. Przygotowania do studniówki zaczynają się często dużo wcześniej - od poszukiwania wymarzonego stroju po planowanie fryzury i makijażu. Wyjątkowa atmosfera studniówki sprawia, że uczniowie chętnie angażują się w różne atrakcje i konkursy, organizowane podczas tego wieczoru. Konkurs na Króla i Królową Studniówki to tradycyjny element, podczas którego para wybierana jest na podstawie urody, elegancji oraz ogólnej prezencji. To honorowe wyróżnienie dla uczestników, którzy swoim wyglądem wyróżniają się na tle rówieśników.

Ważnym aspektem studniówki jest również przygotowanie do tańca. To nie tylko okazja do wykorzystania zdolności tanecznych, ale także szansa na spędzenie niezapomnianego czasu z przyjaciółmi. Oprócz tradycyjnych tańców, takich jak walce, studniówka często przynosi również niespodzianki w postaci choreografii grupowych czy tematycznych wystąpień.

Studniówka to także czas, gdy młodzi ludzie mogą poczuć się jak bohaterowie własnej opowieści. Zdjęcia ze studniówki, utrwalające uściski, uśmiechy i spojrzenia, staną się pamiątką na całe życie. To chwile, które pozostaną w sercach uczestników jako symboliczny koniec liceum i początek nowego rozdziału dorosłego życia.

Wreszcie, studniówka to także okazja do zacieśnienia więzi i wspomnień z przyjaciółmi. Chwile spędzone na parkiecie, rozmowy przy eleganckich stołach czy wspólne śmiechy tworzą atmosferę, która utkwi w pamięci uczestników jako jedno z najpiękniejszych wydarzeń szkolnych. Studniówka to nie tylko bal maturalny – to symboliczna podróż w dorosłe życie, pełna radości, emocji i wspomnień.

Ze studniówką związanych jest wiele przesądów i tradycji, które młodym uczestnikom balu mają zagwarantować wysoki wynik na tegorocznej maturze.

Wideo Harmonia dźwięków i lat: Jubileusz Chóru Szkolnego "Collegium Vocale"