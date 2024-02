Poznaj najpiękniejsze pary studniówkowe 2024 w Kościerzynie. Serca wszystkich skradają urocze pary!

Co to są za bale! Wspaniałe dekoracje, wymyślne ozdoby, piękne suknie, eleganckie garnitury, efektowne fryzury i makijaże. Uczniowie klas maturalnych z powiatu kościerskiego dbają o to, aby to były dla nich i ich gości niezapomniane chwile. Ważne są dla nich spędzone wspólnie chwile na świetnej zabawie.

Wybierając najpiękniejsze pary studniówkowe 2024 w powiecie kościerskim, przyjęliśmy takie kryteria jak m.in. urok osobisty, zarówno dziewczyny, jak i chłopaka. Są to uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie, czyli Ekonomika. O wyborze danej fotografii decydowały często elegancja i poczucie humoru partnera, a wcale nie dziewczyny. Jeśli chodzi o przyszłe maturzystki, zwracaliśmy uwagę na uśmiech, skromność, elegancję, poczucie humoru, a nie figurę czy kreację dziewczyny.

A teraz wszystkim maturzystom życzymy udanych przygotowań do egzaminu dojrzałości i powodzenia na egzaminie dojrzałości.