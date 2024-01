Studniówka Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie, czyli Ekonomika w Kornem (klasy 5TŻb, 5TIa i 4LO2)

Studniówka to wyjątkowe wydarzenie w życiu młodzieży, kończące etap nauki w szkole średniej i otwierające drogę do nowych wyzwań. To nie tylko okazja do świętowania zakończenia pewnego etapu edukacyjnego, ale również czas radości, tańców i niezapomnianych chwil spędzonych w gronie przyjaciół. Oprócz tego, studniówka niesie ze sobą wiele tradycji, zwyczajów i przesądów, które nadają temu wydarzeniu wyjątkowy charakter.

Jednym z popularnych studniówkowych przesądów jest szukanie "klejnotu" w kieliszku podczas toastu. Wierzy się, że osoba, która znajdzie ten niewielki przedmiot na dnie swojego kieliszka, ma szansę na szczęśliwe życie. To jedno z wielu elementów, które dodają studniówce tajemniczości i magii.