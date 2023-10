Znana pisarka, Marta Knopik spotkała się z czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kiszewie

- W naszej bibliotece gościliśmy pisarkę Martę Knopik, która spotkała się tu ze swoimi czytelnikami - mówi Dorota Jarząbek, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kiszewie. - Marta Knopik przyjechała do nas z Bytomia. Swoją pierwszą powieść, "Czarne Miasto", opublikowała w 2020 roku. Dodam, że powieść nominowano do Nagrody Książka Roku 2020 portalu Lubimy Czytać w kategorii literatury pięknej, otrzymała także tytuł Książki Roku 2020 serwisu literackiego granice.pl (nagroda główna jury), a magazyn culture.pl zaliczył autorkę do grupy wschodzących gwiazd literatury polskiej.