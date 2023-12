W Starych Polaszkach Św. Mikołaj wręczał prezenty najmłodszym. Kościół był wypełniony po brzegi

Mikołaj rozdał prezenty w Starych Polaszkach

Święty Mikołaj odwiedził parafię w Starych Polaszkach w gminie Stara Kiszewa. Spotkał się z najmłodszymi w kościele. Dodajmy, że ten jest właśnie pod wezwaniem Św. Mikołaja, więc święto było podwójne.

Podczas wydarzenia panowała radosna atmosfera. Mikołajowi towarzyszyli pomocnicy, którzy sprawili, że wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Każde dziecko, które przyszło do kościoła otrzymało upominek. Zadbał o to proboszcz parafii ks. Marek Kaleta. Licznie zgromadzeni milusińscy w swoich paczkach otrzymali zabawkę i słodycze. Dzieci miały także okazję zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, i to zupełnie za darmo.