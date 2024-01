Z muzyką i w przebraniach mieszkańców Czarliny odwiedzały "Gwiazdki"

Co ciekawe, z roku na rok przybywa osób chętnych do kultywowania tej pięknej kaszubskiej tradycji. W wielu miejscowościach organizują się grupy, które w przebraniach i ze śpiewem odwiedzają mieszkańców. Tym bardziej, że Kaszuby to region, w którym od wieków żyją ludowe tradycje związane z czasem Bożego Narodzenia. Okres pomiędzy Bożym Narodzeniem a Świętem Trzech Króli nosi nazwę Gòdë. To okazja do świętowania, ale także innych aktywności prezentujących tradycję. Wśród nich jest gwiôzdka. Jest to grupa kilku, czasem kilkunastu przebierańców odwiedzających domy. Nadejście gwiôzdki zwiastuje dźwięk dzwonków, który rozlega się w okolicy.