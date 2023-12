Sylwestrowy wieczór na Kaszubach rozpoczynały różnego typu wróżby. Królowały też figle i psoty...

Przewidzieć pogodę

„W Olpuchu, Starym Bukowcu, Nowej Kiszewie i Starej Kiszewie w wieczór sylwestrowy topią ołów na wróżby, a dziewczęta zasiadają przy zamkniętych drzwiach, twarzą do drzwi i wyrzucają przez głowę pantofel. Gdy bucik padnie przodem do drzwi, to dziewczyna wyjdzie za mąż.”

„W Mechowej wróżą jeszcze z 5 talerzy. Na pierwszym leży klucz, na drugim jest ziemia, na trzecim woda, na czwartym pieniądz, na piątym mirt. Przypadkowe sięgnięcie po jeden z tych symboli rozstrzyga o losie przyszłego roku w życiu uczestników wróżb.

Nie zawsze do tego typu wróżby posługują się talerzami. W Sławoszynie np. stawiają na stół świecę, kładą ziemię i pieniądz. Temu, który pragnie dowiedzieć się, co mu nowy rok przyniesie, zawiązują oczy i popychają go w kierunku stołu, ku trzem tym symbolom. Jeżeli dotknie świecy, znaczy to, że w nowym roku ożeni się, jeżeli uchwyci pieniądz - będzie bogaty, ziemia oczywiście oznacza śmierć.”

„W Sierakowicach wróżą obserwując, kto pierwszy w Nowy Rok z rana wejdzie do domu; jeżeli mężczyzna - to przyniesie szczęście, jeżeli kobieta - to zła wróżba.”