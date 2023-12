W święta na Kaszubach do drzwi pukają koza, niedźwiedź, baran, byk... i to prowadzone przez Cygana

Tradycyjne dania wigilijne zamożniejszych Kaszubów opierają się na rybach w różnych postaciach. Na stołach pozostałych mieszkańców Kaszub można znaleźć skromniejsze posiłki, takie jak kluski z makiem, kapusta z grzybami oraz zupa z suszu owocowego . Wszystko to wzbogacane jest słodkościami, takimi jak orzechy czy jabłka.

Współczesne obchody świąt na Kaszubach wyróżniają się tradycyjnymi gwiżdżami, które są atrakcją samej w sobie. Grupy kolędników odgrywają prawdziwe show , odwiedzając sąsiadów, przebrani za różne symbole dostatku, zdrowia i płodności zwierząt. Do drzwi pukają postacie takie jak koza, niedźwiedź, baran, byk czy bocian, prowadzone przez Cygana. Towarzyszą im postacie takie jak Dziad, Baba, Panna Młoda, Kominiarz, Żyd, Diabeł, Śmierć i Małpa. Trzej Królowie z Gwiazdą oraz kolędnicy z szopką również obchodzą domy, tworząc kolorowe orszaki kolędników .

Zwyczaje związane z dekoracją domów w okresie Bożego Narodzenia również mają swoje korzenie. Słomiane snopy, pająki, rajskie jabłuszka, a później bombki i ozdoby choinkowe , wszystko to tworzyło klimat świąteczny. Dzieci otrzymywały prezenty, które były zależne od zamożności rodziny, od prostych drewnianych zabawek po bunter tellery z cukierkami i łakociami.

- W izbach zawieszano także pająki - przestrzenne konstrukcje wykonane ze słomy, bibuły i nici - mówią pracownicy Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach. - Pojawienie się na Pomorzu choinki datuje się na połowę XIX w. Początkowo występowała wyłącznie w zamożnych mieszczańskich domach i bogatych dworach. W późniejszym okresie upowszechniła się również na wsiach. Choinkę chętnie przystrajano ręcznie wykonanymi dekoracjami: słomianymi i papierowymi łańcuchami, a następnie „anielskimi włosami”. Popularnymi ozdobami były również wycinane z opakowań serduszka oraz aniołki, a także ptaszki z papieru i bibuły.

Podczas wigilijnej nocy Kaszubi otaczali szczególną uwagą zwierzęta , wierząc, że dzięki poczęstowaniu ich potrawami wigilijnymi czy opłatkiem, zapewnią im dobrobyt. Dekoracje choinkowe, rzucanie suchego grochu na podłogę dla pomyślności oraz troska o drzewa to elementy dbałości o dobrobyt i szczęście w nadchodzącym roku.

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach stanowi doskonałe miejsce do poznania i doświadczenia bożonarodzeniowych tradycji Kaszub. Obrzędowy wystrój chałup, dworów i kościoła zaprasza do odkrywania świątecznego dziedzictwa na Kaszubach.