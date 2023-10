Niezwykły powrót do lat 70. w chałupie z Garcza. Warto odwiedzić Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach!

Co będą mogli zobaczyć zwiedzający?

Chałupa z Garcza jest drugim obiektem otwartym w tym roku w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach. Na początku lutego uroczyście oddano tam do zwiedzania chałupę z Porąbu.

Doczekała się odbudowy

Chałupę z Garcza kupiono w 1976 r., a rok później rozebrano i przewieziono do muzeum we Wdzydzach . Elementy konstrukcyjne zostały poddane dezynsekcji środkami chemicznymi, a następnie zostały składowane pod zadaszeniem z dostępem powietrza. Tam zabytkowy obiekt czekał 46 lat na odbudowę. Stało się to możliwe dopiero w 2023 r. dzięki dofinansowaniu z samorządu województwa pomorskiego w wysokości 950 tys. złotych.

Muzeum we Wdzydzach

Obecnie, już ponad 100-letnie Muzeum to 22 ha obszaru położonego nad brzegiem jeziora Gołuń zabudowanego obiektami regionalnej architektury. Chałupy, dwory, szkoła, kuźnia, karczmy, wiatraki, kościoły, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze - ponad 50 obiektów z Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich świadczą o różnorodności budownictwa wiejskiego z okresu od XVII do XX wieku. Wiernie odtworzone wnętrza wraz z autentycznym wyposażeniem, czasowo uruchamiane urządzenia gospodarcze i przemysłowe nadają temu miejscu niezwykły klimat, spotęgowany malowniczym położeniem i walorami otaczającej przyrody.

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach to miejsce lubiane przez filmowców. Wiele produkcji powstało właśnie w muzeum. Zobaczcie, co można zobaczyć na szklanym…

Godziny otwarcia, cennik

Od listopada do marca muzeum będzie otwarte od godz. 10:00 do 15:00, od poniedziałku do soboty. W tym okresie będzie można zwiedzać muzeum z przewodnikiem, którego usługa zostanie wliczona w cenę biletu. Zwiedzanie z przewodnikiem będzie możliwe od poniedziałku do piątku o każdej pełnej godzinie - 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 i 14:00.