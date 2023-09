Zdjęcia domków i ich wnętrz z czasów PRL pilnie poszukiwane przez muzeum we Wdzydzach

Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach to miejsce, które przyciąga turystów z Pomorza i nie tylko. Odwiedzający mogą liczyć na to, że to miejsce wciąż wzbogaca się o nowe, ciekawe zabytki. Na terenie muzeum pojawiły się ciekawe obiekty - domki letniskowe z Łeby zbudowane w latach 70. XX w. Obecnie trwa przygotowywanie ekspozycji we wnętrzu domków.

Pracownicy muzeum szukają archiwalnych zdjęć, na których uwiecznione zostały PRL-owe domki i ich wnętrza. Jeśli masz takie zdjęcia, możesz je przesłać na adres meilowy: [email protected]. Jak podkreślają pracownicy, wszystkie nadesłane zdjęcia są na wagę złota i będą inspiracją do dalszych działań.