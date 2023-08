Święto Matki Boskiej Zielnej z atrakcjami w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach ZDJĘCIA

W muzeum we Wdzydzach przygotowano atrakcje na święto Matki Boskiej Zielnej

Od pokoleń, gdy ludność wiejska kończyła prace przy żniwach, przygotowywała pachnące ziołami bukiety i święciła je w kościele podczas święta Matki Boskiej Zielnej . Te miały chronić mieszkańców przed nieszczęściami. Piękny zwyczaj przetrwał do dziś. A jak dokładnie wygląda na Kaszubach, można będzie przekonać się podczas wydarzeń w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach. Warto wybrać się tu 15 sierpnia w godz. od 10 do 18 i wziąć udział w uroczystościach Matki Boskiej Zielnej. Atrakcji nie zabraknie.

- Wierzono, że poświęcone w tym dniu roślinne bukiety nabierają szczególnej mocy magicznej - leczą choroby ludzi i zwierząt, chronią przed nieszczęściem i zarazą, strzegą przed czarami i urokiem, odwracają pioruny od chałupy i nie dopuszczają zła do obejść gospodarskich - podsumowują muzealnicy.

Muzeum we Wdzydzach to miejsce wyjątkowe. Odwiedzając je można przeżyć niesamowitą podróż do przeszłości. Tu na każdym kroku przemawia historia podana w sposób niezwykle interesujący. Warto nadmienić, że do końca sierpnia muzeum można zwiedzać od poniedziałku do niedzieli, od godz. 10:00 do 18:00. We wrześniu zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:00 - 16:00.