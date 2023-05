Noc muzeów w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach. Tłumy mieszkańców wybrały się na nocny spacer w skansenie ZDJĘCIA

Noc muzeów we Wdzydzach

Mieszkańcy Pomorza, a także turyści wypoczywający na terenie powiatu kościerskiego wybrali się na wyjątkowy spacer śladem dawnych mieszkańców Kaszub w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach. Noc muzeów zorganizowana w tym miejscu okazała się doskonałym pomysłem. Parking przy obiekcie wypełniony był po brzegi, a kolejka oczekujących na wejście wykraczała daleko poza budynek. Nic dziwnego, bo rzadko kiedy jest okazja, aby odwiedzić to wyjątkowe miejsce w tak nietypowych godzinach.

Pusta noc na Kaszubach

Pracownicy muzeum zadbali, aby zwiedzającym nie brakowało atrakcji. Przewodnicy, którzy oprowadzali grupy, barwnie opowiadali o historii Kaszub , a w wielu zabytkowych chałupach znów toczyło się życie. Dzięki temu zwiedzający byli świadkami m.in. pustej nocy, tradycyjnie obchodzonej na Kaszubach przed pogrzebem, podglądali przez okna mieszkańców wsi przy pracy lub wieczerzy. Odwiedzili też robotnika rolnego, obraźnika, stelmacha i wiejskiego nauczyciela, zajrzeli też do krypty rodu Wejherów, a nawet wzięli udział w weselnej potańcówce i zawiązali komitet kolejkowy. Jedno jest pewne - historia, tradycje i obyczaje kaszubskie nigdy nie wybrzmiały tak mocno, jak podczas nocnego spaceru, który w wyjątkowy sposób przemawiał do odwiedzających.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie pracowników i wolontariuszy, którzy pokazali, że historia to przede wszystkim fascynująca podróż do przeszłości i w tą wyprawę zabrali gości muzeum we Wdzydzach.