Wielewski Turniej Gawędziarzy po raz kolejny przyciągnął artystów w Kaszub, Kociewia i Rzeszowszczyzny ZDJĘCIA

Wielewski Turniej Gawędziarzy okazał się wakacyjnym hitem. Gawędziarze z Kaszub, Kociewia i Rzeszowszczyzny przybyli do gminy Karsin, by bawić, wzruszać i skłaniać do zadumy publiczność wyjątkowymi tekstami. Przede wszystkim jednak pokazali, że słowo ma moc!

Wielewski Turniej Gawędziarzy

Wiele w gminie Karsin po raz kolejny stało się centrum gawędy na Pomorzu! To właśnie tu gawędziarze z Kaszub, Kociewia i Rzeszowszczyzny przybyli ze swoimi opowieściami. Jedne wzruszały, inne bawiły, jednak każda z nich była niepowtarzalna. I to właśnie sekret popularności Wielewskiego Turnieju Gawędziarzy, który organizowany jest od 46 lat. Turniej ma za sobą lata tłuste i chude, ale trwa i co ważne - każdego roku przyciąga zarówno doświadczonych gawędziarzy, jak i tych, którzy na scenie stawiają swoje pierwsze kroki.

- Gawęda jest moim ulubionym rodzajem sztuki kaszubskiej - mówi Emilia Szyszka z Chocińskiego Młyna w powiecie chojnickim. - Dzięki niej bardzo rozwijam swoją mowę, poznaję nowych ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i co także istotne, rozwija moje umiejętności aktorskie, z którymi chciałabym dalej podążać przez życie. Teksty należą do dość długich, a więc świetnie ćwiczą pamięć. Udział w turnieju w Wielu sprawia mi dużą przyjemność i cieszę się, że mogłam w nim uczestniczyć.

Pierwszego dnia w Domu Kultury miały miejsce konkursowe prezentacje gawęd w wykonaniu uczestników z Kaszub, Kociewia i Rzeszowszczyzny. Można było także posłuchać zespołów: "Kaszuby" z Wiela i Karsina, Dziecięcego Zespołu Kaszubskiego oraz Kapeli Kaszubskiej "Zgrôwańcë". Turniejowi towarzyszł Jarmark Sztuki Ludowej! Można było kupić małe dzieła sztuki wykonane często przez lokalnych artystów.

Jak zwykle wydarzeniu towarzyszyła niesamowita atmosfera, spotkania, rozmowy. Gawęda jest gatunkiem bardzo rzadkim, ginącym, zaś opowieści same w sobie są ulotne. Ich wymowa jest inna w zależności od reakcji publiczności i występujących okoliczności. Wytrawni gawędziarze potrafią dostosować gawędę do odbiorcy, aby go zaciekawić i zatrzymać - co dziś, kiedy większość osób jest w ciągłym biegu, wydaje się być bardzo trudne.

Turniej gawędziarzy to doskonała impreza dla osób zainteresowanych regionalizmem, kulturą ludową, ceniących mądry, nietuzinkowy przekaz i humor. Turniej był także bardzo interesujący dla odwiedzających gminę Karsin turystów, dla których występy w języku kaszubskim, gawędy kociewski i rzeszowskie są niemal egzotyczne. Warto też wspomnieć o wspaniałych konferansjerach, którzy łączyli w całość to wyjątkowe wydarzenie, rozbawiając widzów do łez.

Muzotok - Liroy o AI