Wrak Race w Liniewie. Wyścigi wraków przyciągnęły tłumy. Zobaczcie jak wyglądały ZDJĘCIA

Wyścigi wraków w Liniewie przyciągnęły tłumy

Adrenalina - to słowo królowało podczas kolejnej edycji Wrak Race Liniewo, czyli pełnego emocji wyścigu wraków. Było sporo hałasu, ryku silników i ekscytujących wyścigów. Jednym zdaniem wszystko to, co fani motoryzacji lubią najbardziej. Na torze można było zobaczyć zarówno mężczyzn jak i kobiety. Każdy w walecznym nastroju cisnął gaz do dechy.

Trasa pełna błota i zakrętów to prawdziwe wyzwanie dla rajdowców! Pełne adrenaliny i niezapomnianych emocji wyścigi przyciągają sporo publiczności w różnym wieku. Na miejscu nie tylko świetnie się bawili, ale i zdobywali nowe znajomości. Trzeba przyznać, że wyścigi wraków zyskują ogromną popularność. Jak mówią zawodnicy, dzięki temu, że pojazdy nie są drogie, wziąć udział w zawodach może każdy. Oczywiście trzeba lubić adrenalinę, która wiąże się z tym rodzajem rywalizacji.