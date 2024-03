Kościerzyna i okolice zachwycają! To jedno z najpiękniejszych miast na Kaszubach

Atrakcje Kościerzyny i okolic

Kościerzyna to turystyczna perełka na Pomorzu, podobnie zresztą jak cały powiat kościerski. Czyste jeziora, malownicze lasy, rzeki pełne ryb, a do tego piękno przyrody i bogata historia. Tereny te często nazywane są Szwajcarią Kaszubską. W całym powiecie jest ponad 200 jezior. Najbardziej znanym z nich jest jezioro Wdzydze, inaczej „Kaszubskie Morze”. Powiat kościerski - serce Kaszub - położony jest na Pojezierzu Kaszubskim, które zajmuje środkowo - południową część województwa pomorskiego. Ciekawostką jest fakt, że właśnie na terenie powiatu, a dokładnie w miejscowości Kłobuczyno w gm. Kościerzyna znajduje się środek województwa pomorskiego.

Szlaki kajakowe

Na obszarze WPK można także przyjemnie spędzić czas nad wodą. Szlaki kajakowe i przystanie to doskonałe zaplecze dla miłośników sportów wodnych, takich jak choćby kitesurfing, windsurfing czy żeglarstwo. A same spływy malowniczą rzeką Wdą stwarzają wspaniałą okazję do poznania przyrody z innej perspektywy. Wszystko po to, aby zachęcić mieszkańców i turystów do korzystania z wyznaczonych szlaków, ścieżek i miejsc widokowych, a tym samym umożliwić poznanie terenów WPK, zachowując istniejące bogactwo przyrodnicze.