Dzień Świętego Jana we Wdzydzach 24 czerwca 2023. Znalezienie kwiatu paproci zapewniało szczęście i bogactwo

24 czerwca 2023 r. w godz. 10 - 18 warto wybrać się do Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach. W wigilię św. Jana pracownicy przybliżą dawne kaszubskie zwyczaje świętojańskie, obfitujące w magię miłosną, obrzędy oraz zabawy ludowe. Zbierano wówczas zioła, wykazujące w noc świętojańską wyjątkowo silne działanie. Na mocy zyskiwały także demony oraz zlatujące się na sabaty czarownice. Aby ustrzec się przed ich wpływami, Kaszubi stosowali wiele środków ochronnych. Do najbardziej znanych należało przystrajanie liśćmi chałup i budynków gospodarczych, rysowanie na drzwiach znaku krzyża oraz rozpalanie beczek smolnych i ognisk. Poszukiwano także kwiatu paproci, którego znalezienie zapewniało szczęście i bogactwo.