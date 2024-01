W Bibliotece Miejskiej w Kościerzynie wciąż przybywa czytelników! Rok 2023 był bardzo udany

Czytelnictwo w Kościerzynie ma się bardzo dobrze . Tak wynika ze statystyk Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie. Rok 2023 był bardzo udany, co więcej nastąpił ponowny wzrost w stosunku do roku poprzedniego . Liczba odwiedzin wzrosła o imponujące 15,17%, ilość wypożyczonych książek zwiększyła się o 13,40%, a najbardziej zadowalające jest przybycie 977 nowych czytelników (wzrost o 7,24%). Obecnie czytelnikami kościerskiej biblioteki na Rynku jest 14 465 osób. W 2023 roku udało się zakupić 2251 nowości za ponad 55 tys. zł.

Od pięciu lat dyrektorem Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie jest dr Justyna Kujach.

- Wierzę w moc książek. Dobra książka może być lekarstwem na smutek, może inspirować do lepszego życia, może pomóc nam w stawaniu się „najlepszą wersją siebie”, jest też najtańszą formą relaksu - mówi dr Justyna Kujach. - Dzięki książce odpoczywamy, przenosimy się w inny świat, uczymy czy rozwijamy swoje pasje. Biblioteka to miejsce dla każdego! Bogata i co ważne bezpłatna oferta najnowszych książek z różnych dziedzin i ponad 500 audiobooków zadowolą najbardziej wymagającego czytelnika. Kto raz do nas przyjdzie, będzie już wracał, gdyż odwiedziny biblioteki zapewniają lepszy humor nawet w pochmurne, zimne i deszczowe dni.