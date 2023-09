Muzeum we Wdzydzach zaprasza seniorów na warsztaty. Pracownicy szykują kolejne atrakcje

Od 29 września do 1 października trwa akcja pod nazwą „Weekend seniora z kulturą”. Odbywa się już po raz dziesiąty w całej Polsce. To akcja zainicjowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, której celem jest zachęcenie seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Z tej okazji Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach przygotował dla zwiedzających powyżej 60. roku życia bilet wstępu w specjalnej cenie - 10 zł, bezpłatne warsztaty w Chałupie ze Starej Huty (nr 27), tradycyjnego malarstwa na szkle, wyrobu kwiatów z papieru.

Warto też odwiedzić Muzeum Ziemi Kościerskiej. Podczas tego weekendu seniorzy będą mogli zwiedzić je bezpłatnie. Co więcej, bezpłatny wstęp będzie obowiązywał również w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie oraz Muzeum Akordeonu w Kościerzynie .

Tymczasem w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach trwają przygotowania do otwarcia nowej atrakcji. To miejsce stale się rozwija i szykuje nową ofertę dla zwiedzających.