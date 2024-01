Konserwatorzy zajęli się zabytkami z Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach. Znów będą piękne!

W latach 2021-2022 konserwacji poddano osiem z nich. Tym razem do konserwacji wybrano sześć pojazdów konnych pochodzących z terenu Pomorza, a wykonanych w lokalnych warsztatach powoźniczych w okresie od końca XIX do początku XX w. Są to sanie spacerowe dwuosobowe, sanie spacerowe z dwoma kozłami, trzy bryczki wyjazdowe dworskie oraz czterokołowy kocz wyjazdowy.

- Prace nad konserwacją jednego pojazdu trwają różnie, to zależy od stopnia zniszczeń, a także od dostępności materiałów, potrzebnych do wykończenia - mówi Sonia Klein-Wrońska z Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach. - Na przykład: w tym roku najdłużej w konserwacji były sanki spacerowe (ok. 4 miesiące), a najkrócej największy z tegorocznych pojazdów - czyli bryczka wasągowa (wymagała tylko niewielkich uzupełnień mazerunku, przesmarowania podwozia i odtworzenia bardzo prostej tapicerki z granatowego sukna).