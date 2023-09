39-latek z Kościerzyny trzymał w szafce nocnej marihuanę i amfetaminę. Został zatrzymany przez policję

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie został powiadomiony o zakłóceniu ciszy nocnej w jednym z budynków wielorodzinnych w Kościerzynie. Oficer natychmiast w to miejsce wysłał patrol policji.

Mężczyzna, mieszkaniec powiatu kościerskiego, został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi przedstawili mężczyźnie zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj prokurator zastosował wobec 39-latka dozór policyjny.