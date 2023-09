Wręczenie sztandarów dla Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie. Wielkie święto strażaków!

- Jest to jeden z najważniejszych dni w historii naszych jednostek. Nieczęsto ma miejsce wręczenie dwóch sztandarów na jednym apelu. To swoista symbolika pokazująca, że chociaż formalnie i prawnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Ochotnicza Straż Pożarna w Kościerzynie to osobne twory, jednak tak naprawdę stanowimy jeden organizm - mówił podczas uroczystości st. bryg. Tomasz Klinkosz, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. - Ten dzień jest dla nas czasem refleksji, ale też szczególnej dumy z faktu, że jesteśmy kościerskimi strażakami.

Sztandar jest swoistym znakiem rozpoznawczym jednostki, co ugruntowało się już w historii. Wystarczy przypomnieć, że w służbach mundurowych zaczęło się od wojsk, gdzie sztandar stanowił element komunikacji pomiędzy dowódcą a walczącymi. Za jego pomocą wydawano różne sygnały, był też w szczególny sposób chroniony. Do dziś to oznaka przynależności mundurowych do konkretnej jednostki, mowa zarówno o wojsku, policji jak i straży pożarnej. Sztandar w bezpośredni sposób identyfikuje daną jednostkę. Pierwotnie nadanie go planowano już w 2021 roku. Wówczas przypadała 140. rocznica funkcjonowania OSP Kościerzyna i 70-lecie istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Jednak założenia te pokrzyżowała pandemia. Wreszcie jednak nadszedł długo wyczekiwany moment.