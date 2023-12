W Chróstach Wysińskich zapaliło się poddasze budynku jednorodzinnego

Pożar w Chróstach Wysińskich

Jak się dowiedzieliśmy w akcji brało udział sześć zastępów straży pożarnej. Po przybyciu na miejsce ustalono, że pali się poddasze w budynku jednorodzinnym. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Strażacy ugasili pożar, sprawdzili obiekt miernikiem wielogazowym, a także kamerą termowizyjną, by wykluczyć dalsze zagrożenie.

- Zostaliśmy zadysponowani dwoma zastępami gaśniczymi do pożaru poddasza budynku mieszkalnego w miejscowości Chrósty Wysińskie - relacjonowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysinie.

Do zdarzenia doszło po godz. 17. Wówczas też na pomoc wezwano służby ratunkowe.

To było fatalne Boże Narodzenie dla rodziny w Chróstach Wysińskich, która 25 grudnia 2023 r. walczyła z pożarem poddasza.

