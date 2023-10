Pożar na wyspie Glonek na jeziorze Wdzydze. Strażacy łodziami transportowali sprzęt

- Apelujemy o rozwagę przy używaniu otwartego ognia, a w szczególności na wyspach Jeziora Wdzydze. Wiatr działający na zbocza wysp bardzo wysusza ściółek leśną. Gruba warstwa przesuszonej próchnicy może doprowadzić do bardzo szybko rozwijającego się pożaru, a ze względu na to, że trzeba użyć jednostek pływających i przetransportować sprzęt gaśniczy, to czas dotarcia strażaków na miejsce jest wydłużony - ostrzegają strażacy.