Pożar poddasza w budynku starej Biedronki w Starej Kiszewie. W akcji siedem zastępów straży pożarnej

W jednym ze sklepów na terenie Starej Kiszewy doszło do pożaru. Na szczęście, ogień pojawił się jeszcze przed otwarciem. Służby zostały powiadomione o sytuacji o godz. 8.45.

- Ze wstępnym ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mogła być nieszczelna instalacja kominowa - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Do pożaru doszło przed otwarciem sklepu, nikt nie został poszkodowany.

Nieszczelna instalacja kominowa oznacza, że system kominowy, w którym są przewody odprowadzające spaliny z urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych, posiada jakieś wady strukturalne, które umożliwiają niekontrolowane wycieki spalin do pomieszczeń mieszkalnych lub innych przestrzeni. To poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, ponieważ spaliny zawierają szkodliwe substancje, takie jak tlenek węgla (CO), który może być bezwonny i bezbarwny, ale bardzo trujący.