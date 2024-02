Policja podsumowuje weekend 10-11.02.2024 r. W powiecie kościerskim doszło do czterech wypadków

Wypadek w Strudze

09.02.2024 roku w godzinach popołudniowych i wieczorowych doszło do zdarzeń drogowych. W dwóch przypadkach powodem było nieupewnienie się co do możliwości wykonania manewru wyprzedzania. Do pierwszego zdarzenia doszło po godzinie 13:00 w miejscowości Struga, gdzie 50-letni mieszkaniec pow. starogardzkiego kierując pojazdem marki Kia na prostym odcinku drogi nie upewnił się co do możliwości wykonania manewru wyprzedzania, w wyniku czego doprowadził do zderzenia czołowego z prawidłowo jadącą 30-letnią kierującą pojazdem marki Kia.

Mieszkanka pow. starogardzkiego z obrażeniami została przetransportowana do szpitala w Kościerzynie. Sprawcy zatrzymano prawo jazdy.