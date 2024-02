Zebranie sprawozdawcze strażaków OSP Kaliska Kościerskie. Jednostka brała udział w 24 wyjazdach do akcji

OSP Kaliska Kościerskie

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP za 2023 r. Jednostka brała udział w

24 wyjazdach do akcji ratowniczo - gaśniczych, w tym 7 do pożarów i 17 do likwidacji miejscowych zagrożeń.

Osoby wyróżnione w roku sprawozdawczym: