Ewakuacja uczniów Zespołu Szkół w Lipuszu. Strażacy walczyli z pożarem w kotłowni

- Paliła się instalacja elektryczna, brak osób poszkodowanych. Z budynku ewakuowano wszystkich uczniów do sali gimnastycznej - mówi Mateusz Szmaglik, oficer prasowy kościerskiej straży pożarnej.

- Zostaliśmy zadysponowani przez SKKP w Kościerzynie do pożaru w budynku szkolnym w miejscowości Lipusz - relacjonują strażacy OSP Łubiana. - Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zlokalizowaniu źródła ognia, ugaszeniu pożaru oraz na wentylacji pomieszczeń.

