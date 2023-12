Strażacy z Kościerzyny podpowiadają, co kupić na prezent. Ten upominek może uratować życie!

Strażacy z Pomorza mają pomysł na prezent

- Podchwyciliśmy inicjatywę z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku i również chcemy zachęcić wszystkich do zakupu czujki dymu lub czadu jako prezentu świątecznego - mówi mł. kpt. Mateusz Szmaglik, oficer prasowy KP PSP w Kościerzynie. - Co daje czujka? Przede wszystkim informuje o zagrożeniu w postaci wydzielającego się w pomieszczeniu tlenku węgla lub dymu. Pamiętajmy, że wcześnie wykryte zagrożenie w postaci pożaru można ugasić w zarodku.

Na stacji paliw w Skorzewie doszło do pożaru budynku. Ogień pojawił się w sobotę ok. godz. 9.45. Jak na razie nie są znane przyczyny zdarzenia. Strażacy gasili także pożar sadzy w kominie domu w…

Czad jest cichym zabójcą

Czad (tlenek węgla) jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niezupełnego spalania wszelkich paliw - gazu, paliw płynnych i stałych - spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne w mieszkaniach, w których okna są szczelnie zamknięte lub uszczelnione na zimę. Często powstaje także w czasie pożaru. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka.