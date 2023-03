Straż Miejska sprawdza, czym palimy w piecach. Mijający sezon grzewczy był wyjątkowo trudny. Jak poradzili sobie mieszkańcy?

Straż Miejska w Kościerzynie cały czas prowadzi kontrole i sprawdza, czym palą mieszkańcy

- W 2022 roku przyjęliśmy 43 zgłoszenia od mieszkańców, którzy podejrzewali, że ktoś spala odpady - mówi Tomasz Smuczyński, komendant Straży Miejskiej w Kościerzynie. - Dodam, że było to mniej zgłoszeń niż w latach poprzednich. Przeprowadziliśmy 83 kontrole, pouczyliśmy 13 osób i ukaraliśmy jedną osobę mandatem. Chodziło o sytuację spalania odpadów na budowie.

Tegoroczny sezon grzewczy był wyjątkowy. Mieszkańcy mogli składać wnioski o przyznanie dodatku węglowego w wysokości 3 tysięcy złotych. Przypomnijmy, to jednorazowe świadczenie dla tych, którzy ogrzewają domy węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Przysługiwał on gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym.

Straż Miejska w Kościerzynie od października do grudnia zajmowała się weryfikowaniem tych wniosków. Sprawdzano, czy mieszkańcy palą węglem.